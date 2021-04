Økte byggevareresultatet

Trondheimsbaserte E.A. Smith driver med salg av byggevarer, trelast, stål og metaller. Konsernet favner byggevarekjeden Bygger’n, Smith Stål, LSE Byggesystemer og Hiba Hus.

Nordmenn brukte mer penger på hus og hjem i coronaåret 2020, og dette fikk en positiv innvirkning på E.A. Smith. Da Finansavisen snakket med E.A. Smith-sjef Arne Reinertsen i mai i fjor opplyste han at noen Bygger’n-varehus hadde opplevd over 50 prosents vekst på forbruker etter coronautbruddet, mens andre var «på det jevne».

Fasiten for fjoråret ble en vekst i konsernomsetningen på 6,9 prosent til 3.343 millioner kroner, viser det ferske 2020-regnskapet. Resultatet før skatt endte på 60,8 millioner kroner; en vekst på 70 prosent fra 2019.

– Jeg er fornøyd med både retning og innhold i utviklingen. Når så mye forbruk flyttes fra utenlandske tjenester til varer som vi selger her hjemme, slo det positivt ut for oss i forbrukersegmentet i perioden etter pandemiutbruddet. Vi fikk også et fint løft på slutten av året, med litt bredere base, sier Reinertsen.



E.A. Smith (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 3.343,0 3.126,6 EBITDA 142 114 Driftsresultat 78,3 56,8 Resultat før skatt 60,8 35,7 Årsresultat 45,2 25,5

Er større i proffmarkedet

Bygger’n-kjeden nådde en omsetning på 3,61 milliarder kroner i fjor. Det er en vekst på 6,4 prosent fra året før. Samtidig viser en oversikt fra Virke at norske byggevareaktører samlet sett økte omsetningen med 11,3 prosent i fjor; altså vesentlig mer enn Bygger’n.

– Det henger nok sammen med at vi er langt større på B2B enn B2C, mens driveren i 2020 var forbrukeren, sier Reinertsen.

– Vi gjorde det egentlig ganske skarpt innen det segmentet også, men det vekter selvsagt mindre. Jeg våger å spå at dette vil snu i år og at vi vil ha større vekst enn bransjen. Det er i alle fall et tydelig mål for oss, fortsetter han.

Bygger’n-kjeden består av 90 varehus. E.A. Smith driver 50 av disse selv, mens resten er medlemmer.

VENTER STØRRE VEKST ENN BRANSJEN I 2021: Arne Reinertsen, adm. direktør i E.A. Smith. Foto: E.A. Smith

– Inflasjon på trelast og stål

– Hvordan ser du på utsiktene for konsernet i 2021?

– 2021 er et eksepsjonelt vanskelig år å budsjettere, både på grunn av covid-19 og på grunn av en ganske dramatisk inflasjon på trelast og stål. Med den informasjonen vi har i dag tror vi på solid vekst. Det er diametralt motsatt av det vi trodde samme uke i fjor, så jeg tror vi skal være forberedt på alle eventualiteter, sier Reinertsen.

E.A. Smith eies av TRR Invest, som eies av familien Reinertsen. Største eier er Arne Reinertsens far, Trond Reinertsen (85 prosent). Det er avsatt et utbytte på 20 millioner kroner, samt et tilleggsutbytte på 3 millioner, for fjoråret.