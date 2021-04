En klin kokos forretningsidé

Fra Wikipedia: Klin kokos er et norsk slanguttrykk for å være noe mellom gal og dumdristig, og brukes for å beskrive en person som tar uvanlig store sjanser og utsetter seg selv for høy risiko. Handlingen vedkommende person utfører er utradisjonell, og vil normalt bli latterliggjort av massemediene.

Nettopp i dette landskapet finner vi Nesbru-jenta Elise Merckoll Middelthon. 31-åringen har satset så smalt hun kunne, og det har gitt resultater. På et halvt år var produktene i 15 butikker i Europa, og nå er USA den største kundegruppen etter Norge.

Det siste året er det sendt ut over 12.000 produkter. Hør hele historien til den selvutnevnte komposterings-nerden her.

