Nike og H&M under angrep i Kina

Uken begynte med at Kina nektet for menneskerettighetsbrudd i Xinjiang-provinsen, etter at EU, Storbritannia, USA og Canada innførte sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn. Dette førte til at Kina gjengjeldte sanksjonene mot europeiske politikere, akademikere og institusjoner.

Kina produserer over en femtedel av verdens bomull, og Xinjiang-provinsen står for rundt 87 prosent av den kinesiske produksjonen.

Fjernet fra handelsplattform

På onsdag ble kleskjeden H&M satt under lupen, etter at den svenske klesgiganten i fjor ga uttrykk for at de var «svært bekymret» over beskyldingene om arbeidsleire i Xinjiang, og at de ikke kjøpte produkter fra den regionen, skriver Reuters.

Som en respons på alle reaksjonene fra Kina, kom H&M med en uttalelse onsdag om at de respekterer kinesiske forbrukere, og at de er forpliktet til langsiktige investeringer og utvikling i Kina.

Torsdag morgen var det likevel ingen H&M-butikker å spore på kinesiske butikk-lokaliseringskart. Den svenske kleskjeden var også fjernet fra e-handelsplattformen Alibabas Tmall.

Det er uklart hvorfor en gammel kommentar fra H&M er blitt dratt frem igjen i lystet, men det skjedde etter at de kinesiske myndighetene oppfordret innbyggerne om å stoppe utenlandske merkevarer fra å vanære Kinas rykte. Det sendte kinesiske internettbrukere på jakt etter andre tidligere uttalelser fra utenlandske forhandlere om Xinjiang.

Jakten har også bidratt til at Nike, som ga uttrykk for at de var «bekymret» over rapportene om tvangsarbeid, har kommet under angrep. Det samme med deres tyske konkurrent Adidas.

Oppgang for lokale merker

Ifølge Reuters sier mange kinesere nå at de vil slutte å kjøpe Nike, og heller støtte lokale merker som Li Ning og Anta.

Aksjene i Anta Sports Products steg over 6 prosent på Hongkong-børsen, etter at sportsklesmerket utstedt en uttalelse om at de vil fortsette å bruke bomull fra Xinjiang. Li Ning Co steg med over 7 prosent torsdag.

Ifølge den statlig eide tabloidavisen Global Times skal visstnok eieren av Zara, Inditex, i stillhet ha fjernet en uttalelse om bomull fra Xinjiang fra sine engelsk og spanskspråklig nettsider torsdag.