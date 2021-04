Prises til 37 milliarder kroner

NorgesGruppen har utstedt en rekke børsnoterte obligasjonslån som alle handles rundt pålydende.

Marginhopp

Dagligvarebransjen er kjent for løvtynne marginer og i fjor endte driftsmarginen på 5 prosent – opp fra 4 prosent i 2019. Det ga et driftsresultat på snaut 5,1 milliarder kroner.

Helt nederst i regnskapet satt NorgesGruppen igjen med et overskudd på 3,8 milliarder kroner, mot 2,7 milliarder kroner i 2019.

– Årlig produktivitetsøkning er av stor betydning for resultatutviklingen, og i en bransje som til enhver tid opererer med lave marginer er det viktig å forsøke å holde driftsmarginen (EBIT) på 4,0 prosent eller høyere, sier Hollevik i årsrapporten.

Konsernsjef Runar Hollevik fikk 7,5 millioner kroner i lønn og 3,3 millioner i utbetalt bonus under rekordåret. Innkjøpssjef Øyvind Andersen fikk en total godtgjørelse på 7,8 millioner kroner, mens finansdirektør Mette Lier fikk 5,7 millioner kroner.

NorgesGruppen (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 101.560 90.504 Driftsresultat 5.096 3.650 Resultat før skatt 4.968 3.450 Årsresultat 3.927 2.746

Sterk KIWI-vekst

Det var lavpriskjeden KIWI som gjorde det best med en omsetning på 46,3 milliarder kroner. Ifølge NorgesGruppen hadde KIWI den høyeste sammenlignbare veksten i dagligvarebransjen med 19,1 prosent.

«Grensene ble stengt, mange i andre bransjer ble permittert og alle skulle holde seg mest mulig hjemme. Dette resulterte i sterk vekst i de fleste KIWI-butikker, og spesielt i nærheten av svenskegrensen», heter det i årsrapporten.

GRØNT ER SKJØNT: KIWI var den store vinneren i NorgesGruppen-systemet med en sammenlignbar vekst på 19,1 prosent i fjor. Foto: NTB

Meny hadde en omsetning på 21,3 milliarder kroner i fjor, mens Spar endte med 14,5 milliarder og Joker på 8,3 milliarder kroner.

Klager på milliardgebyr

I midten av desember i fjor ble det kjent at Konkurransetilsynet varslet gebyrer på til sammen 21 milliarder kroner til NorgesGruppen, Coop og REMA 1000.

Tilsynets foreløpige vurdering er at dagligvarekjedene har samarbeidet på en måte som kan ha ført til høyere dagligvarepriser. I slutten av februar valgte NorgesGruppen å klage på gebyret på 8,8 milliarder kroner.

«Ledelsen er av den oppfatning at det ikke er sannsynliggjort at NorgesGruppen har deltatt i et samarbeid i strid med konkurranse loven § 10. Et varsel fra Konkurransetilsynet er en foreløpig vurdering, hvor tilsynet ikke har truffet noen endelig avgjørelse. NorgesGruppen har frist for å inngi tilsvar til 30. juni 2021, og tilsynet vil først etter mottatt tilsvar gjøre en endelig vurdering av saken.» skriver NorgesGruppen i rapporten.