Leverandører må forklare store prisforskjeller

Regjeringens iverksetter tiltak for å finne ut mer om årsaker til forskjeller i innkjøpspriser, skriver Næringsdepartementet på sine hjemmesider fredag.

Ett tiltak fra stortingsmeldingen om dagligvaremarkedet er å innføre krav til begrunnelse fra leverandører som opererer med store forskjeller i hvilke priser de tilbyr dagligvarebutikkene.

– Regjeringen er opptatt av å sørge for god og sunn konkurranse i dagligvaremarkedet. Mer informasjon om hvorfor det oppstår forskjeller i innkjøpspriser kan gjøre det enklere å vurdere om forskjellene er konkurranseskadelig eller ikke. Dette vil bidra til å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen, sier næringsminister Iselin Nybø i en kommentar.

Konkurransetilsynet tar kontakt

Konkurransetilsynet har i samråd med departementet jobbet med utforming av tiltaket.

«Tilsynet vil innhente informasjon om innkjøpspriser fra ulike leverandører, og leverandørene vil bli bedt om å forklare eventuelle forskjeller i innkjøpspris. Informasjonen vil så sammenstilles og vurderes – med fokus på årsakene til forskjeller i innkjøpspriser», heter det.

Siden tiltaket er nytt, er det ifølge departementet uvisst hvor ressurskrevende det vil være for leverandørene.

«Tiltaket vil kunne ha en preventiv effekt ved at aktører som vet at de kan bli gjenstand for kartlegging fra Konkurransetilsynet vil kunne avskrekkes fra mulig ulovlig adferd», går det videre frem av meldingen.