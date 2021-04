Heftig tollsats på australsk vin

Kinas kamp mot kritikere fortsetter, og denne uken landet Kinas handelsdepartement på at 175,6 prosent antidumping- og utjevningstollsats på australsk vin var på sin plass. Tollsatsene vil vare i minst fem år og er i samsvar med den høyeste mulige tollsatsen som ble satt i en foreløpig kjennelse, melder Reuters.

Den kinesiske tollsatsen kommer likevel ikke som et sjokk, etter at produkter fra den australske vinprodusenten Treasury Wine fikk klistret på seg en tollsats på 169,3 prosent i november i fjor, etter at Australia ga uttrykk for at de ønsket en uavhengig undersøkelse av pandemien.

For å unngå de heftige tollene sier Treasury Wine at de ville omdirigere salget til USA, Europa og andre steder i Asia.