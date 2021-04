Støvsugerselgeren som ble supergründer

ALLSIDIG KAR: Tor Martin Olsen har offisiell rekord i Guinness rekordbok, har hatt suksess fra et shady kontor, konkurrert om å ha flest penger i rompetasken når kvelden er over, har en langsiktig avtale med Norges Idrettsforbund, kjente idrettsprofiler som investorer og et nytt selskap som er priset til 80 millioner kroner. Foto: Brian Cliff Olguin