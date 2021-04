Gigantboten kan øke med en milliard

Norgesgruppen risikerer nå at den varslede gigantboten fra Konkurransetilsynet øker med 1,1 milliard kroner. Årsaken er en forskrift til Konkurranseloven om hvilket regnskapsår en bot skal beregnes ut fra, melder E24.

Konkurransetilsynet varslet i midten av desember gebyrer på til sammen 21 milliarder kroner til NorgesGruppen, Coop og REMA 1000, grunnet det de mener er samarbeid på en måte som kan ha ført til høyere dagligvarepriser.

Ifølge E24 vil en bot normalt sett bli beregnet ut fra en andel av omsetningen det siste regnskapsåret før en ulovlig handling tok slutt, noe som da vil være 2019.

Men fordi størrelsen på gebyrene stanger i bøtetaket på maksimalt 10 prosent av omsetningen, gjelder det andre regler, og det er ifølge nettstedet da siste regnskapsåret før endelig vedtak fattes som gjelder.

Knallår

NorgesGruppens andel av gebyret var opprinnelig på 8,8 milliarder kroner, noe dagligvarekjempen i februar valgte å klage på.

«Ledelsen er av den oppfatning at det ikke er sannsynliggjort at NorgesGruppen har deltatt i et samarbeid i strid med konkurranse loven § 10. Et varsel fra Konkurransetilsynet er en foreløpig vurdering, hvor tilsynet ikke har truffet noen endelig avgjørelse. NorgesGruppen har frist for å inngi tilsvar til 30. juni 2021, og tilsynet vil først etter mottatt tilsvar gjøre en endelig vurdering av saken», skrev NorgesGruppen i sin årsrapport for en uke siden.

Samtidig la dagligvaregiganten frem regnskapet for 2020, som viste en rekordhøy omsetning på 101 milliarder kroner, etter en vekst på 12 prosent.

Dersom varselet om bot likevel ender i et endelig vedtak ligger det dermed nå an til at boten oppjusteres til 9,9 milliarder kroner. Ifølge E24 holder NorgesGruppen imidlertid fast ved at en bot aldri vil bli betalt.

– For oss spiller dette mindre rolle, fordi vi ikke har noen intensjoner om å betale et slikt gebyr. Vi stiller oss uforstående til tilsynets varsel og vil forfølge saken juridisk inntil vi er blitt frikjent, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Stein Rømmerud, til E24.