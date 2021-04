E24: Kolonial.no skifter navn til Oda

Ifølge E24 skal Kolonial.no skifte navn til «Oda». Navneskiftet kommer av at selskapet skal satse i utlandet, og at Kolonial.no på engelsk gir synonymer til ordet «kolonister».

– Jeg var lei av å starte alle internasjonale presentasjoner med at vi ikke var kolonister, sier administrerende direktør og gründer Karl Munthe-Kaas til E24.

Toppsjefen vil ifølge avisen ikke røpe hvilket land som blir det første til å ta imot selskapet, men at byggingen av et lager er satt i gang i et europeisk land.

Selskapet skal ha betalt et tosifret millionbeløp for å sikre seg domenenavnet «oda.com».