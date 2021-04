Henter 2 milliarder – Softbank går tungt inn

Kolonial.no henter over 2 milliarder kroner fra nye og eksisterende investorer for å finansiere sin internasjonale satsing, og skifter i den forbindelse navn til Oda. Halvparten av beløpet går inn som frisk egenkapital, går det frem av en pressemelding.

Nettbutikken skal lanseres i Finland i år og i Tyskland i 2022.

Japanske Softbank (gjennom fondet SoftBank Vision Fund 2) og tech-investor Prosus går inn med én milliard kroner hver. Kinnevik og Rema spytter også inn i kapitalinnhentingen på i alt 223 millioner euro.

Prising: 7,5 milliarder

Innskuddet fra SoftBank og Prosus er nok til å sikre begge en eierandel på 13,3 prosent etter emisjonen, noe som priser Oda til 7,5 milliarder kroner. Begge går inn i Oda-styret.

– Vi er overbevist om at Odas kundefokus og markedsledende teknologi for automatisering og effektiv ordrehåndtering er en vinnerkombinasjon. De har en unik mulighet til å lykkes i å skalere internasjonalt, til glede for både nye kunder og leverandører, sier direktør for SoftBank Investment Advisers, Munish Varma, i en kommentar.

Kinnevik er fortsatt største aksjonær, og eier i likhet med gründerne 21 prosent av selskapet. RasmussenGruppen eier 19 prosent og Rema 4 prosent.

Norge ikke glemt

Når det gjelder Finland, er byggingen av et lager- og logistikksenter utenfor Helsinki allerede godt i gang. Oppstarten er satt til fjerde kvartal 2021. Deretter er altså planen å åpne i Tyskland i 2022, og parallelt skal Oda fortsette å investere i utvikling og ekspansjon i Norge.

– Norge vil alltid være vårt hjemmemarked. Vi tar med oss verdifull erfaring fra tiden som digital pioner i et tøft norsk dagligvaremarked når vi starter opp i nye land. Samtidig har vi masse planer for videre utvikling i Norge, sier gründer og administrerende direktør Karl Munthe-Kaas i en kommentar.

– Har knekt koden

Siden starten i 2013 har Kolonial.no rukket å spise seg frem til en markedsandel på 70 prosent av det norske nettdagligvaremarkedet.

Med et registrert plukktempo på 212 UPH (enheter pr. time), utroper Kolonial.no seg selv til verdens mest effektive dagligvarehandel på nett, foran britiske Ocados 169 enheter pr. time.

«Dette har bidratt til at selskapet allerede i dag er lønnsomt», heter det.

– Vi har knekt koden for netthandel av dagligvarer. (...) Corona har forsterket og fremskyndet trender vi har sett lenge. Etterspørselen etter våre tjenester er eksepsjonelt sterk, både i Norge og internasjonalt. Når vi først skal satse ut av Norge, kunne vi ikke drømt om bedre timing og bedre partnere i ryggen, sier medgründer og finansdirektør Vegard Vik.