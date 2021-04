VISER FREM PRODUKTER VIA SKJERM: – En av de første rådgivningstimene på kjøkken førte faktisk til et kjøkkensalg, og den aller første samtalen rundt garderober førte til garderobesalg, sier Kristoffer Førde Aarskog (t.v.), sjef for tjenestesalg i Løvenskiold Handel. Kaare Magnus Bergsland er en av Maxbos kunderådgivere på live shopping. Foto: Katrine Lunke