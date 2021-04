Louis Vuitton Moët Hennessy-aksjen (LVMH) steg til ny toppnotering tirsdag, og oppturen fortsetter onsdag, etter at luksusgiganten la frem gode kvartalstall tirsdag kveld.

Aksjen er i skrivende stund opp tre prosent, til 612,1 euro, og har steget 18,66 prosent så langt i år. Oppgangen det siste året er på drøyt 76 prosent.

Salget i årets tre første måneder overgikk pre-pandemi-tallene fra 2019, og selskapet hadde en omsetning på 14 milliarder euro i første kvartal. Det er en vekst på 32 prosent fra samme periode i fjor, samt en organisk vekst på 30 prosent.

Alle produktgruppene bidro til det sterke resultatet, med unntak av Selective Retailing, som fortsatt ble påvirket av restriksjonene på internasjonale reiser. Motevarer gjorde det spesielt sterkt og vokste med 52 prosent, mens vin- og brennevinssalget økte med 36 prosent når effekten av valutaendringer er hensyntatt.

«LVMH mener at første kvartal var "en god start på året", men for oss er dette mye bedre enn bra. Med de kvartalstallene knuser de resten av bransjen», skriver JP Morgan i et notat, ifølge Reuters.