Enkle grep for å øke omsetningen på nett med ti-gangeren

– Du må enten være inspirert eller desperat. Det er dette som fører til handling, sier Morten Gilje.

Selv har han aldri en plan B, for den vil ta for mye energi og fokus fra plan A.

– Lykkes du ikke med plan A, så prøv på nytt!

I denne episoden av Veien hit forteller han om faren som ville at han skulle bli profesjonell fotballspiller for å tjene mye penger, og hvorfor han hoppet av fotballjaget og heller valgte business for å tjene godt.

21-åringen startet som entreprenør som 16-åring, bor på Tjuvholmen og står bak to gründerselskaper som begge er i medvind.

Men også han måtte begynne et sted:

– Mitt første salg i nettbutikken var på 21 dollar og jeg var kjempestolt. Og for mitt første konsulentoppdrag fikk jeg 5.000 kroner. Jeg var On Top Of The World, mimrer han.

Hør episoden og plukk opp noen gode råd her:

