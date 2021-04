Grønt lys fra svenske myndigheter

28. september ble det kjent at den norske brennevinsprodusenten Arcus hadde inngått en fusjonsavtale med finske Altia. Det fusjonerte selskapet skulle hete Anora Group. Fusjonen skulle vise seg å ikke være så enkel å få gjennom, og krever godkjennelse fra norske, svenske og finske konkurransemyndigheter.

Torsdag kveld kom det børsmelding om at det svenske konkurransetilsynet har godkjent fusjonen med betingelser om at selskapet avhender varemerkene Skåne Akvavit, Hallands Fläder, Grøndstedt og Dworek.

Arcus understreker at avhendingen ikke vil ha konsekvenser for synergiene og peker på at det ikke påvirke produksjonsutstyr, fasiliteter eller ansatte.

Det norske konkurransetilsynet varslet i mars stans av fusjonen mellom selskapene, som er to av de største aktørene innen salg av brennevin til Vinmonopolet. tilsynet frykter blant annet at det vil føre til redusert konkurranse i flere av markedene for salg av brennevin til monopolet, og at mindre konkurranse kan føre til høyere priser for kunder.

Stein Erik Hagen er største aksjonær i Arcus med en eierandel på 44,2 prosent, mens John Fredriksen eier 9,9 prosent gjennom Geveran Trading. Det siste året har aksjen steget 47,1 prosent, mens den er opp 5,0 prosent hittil i år.