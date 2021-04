Solid kursfall eller kraftig kursoppgang i XXL?

Fredag 23. april presenterer XXL sine kvartalstall. Det er ventet at selskapet vil rapportere en EBITDA på 183 millioner kroner for første kvartal 2021. Det viser et gjennomsnitt av estimater innhentet av Infront for TDN Direkt blant seks analytikere.

Det er ventet at driftsinntektene blir på 2,23 milliarder kroner, at driftsresultatet ender på minus 7 millioner kroner og at resultat før skatt blir på minus 33 millioner kroner.

En av analytikerne som var med i undersøkelsen anbefaler kjøp, tre anbefaler hold mens de to siste analytikerne anbefaler salg av XXL-aksjen. Gjennomsnittlig kursmål er ifølge TDN Direkt på 20,8 kroner, varierende fra 13 kroner til 32 kroner.

Tirsdag omsettes aksjen for 19,75 kroner, ned 1,0 prosent.