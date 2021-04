– Ikke ring journalisten!

Gründere vil ha medieomtale. De ønsker å spre budskapet om at de finnes, men har sjelden råd til annonsering. Investorer glimrer også med sitt fravær.

– Skaff kundene først, så kommer investorene, sier Nils Apeland.

I denne episoden forteller kommunikasjonseksperten, som har bygget opp et av landets største mediehus, og nå er Talerlisten-gründer på heltid, hva som er trikset for å få medieomtale og hvilke feller du for all del må unngå. Som for eksempel å ringe en journalist og be om å bli skrevet om…

