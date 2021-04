Absolut spritfest: Ville salgstall for fransk alkoholgigant

Den eksplosive veksten i spritsalget forklares ikke med at koronatrøtte folk slukker sorgene i flasken, men at etterspørselen i USA og Kina har økt kraftig.

Særlig under den kinesiske nyttårsfeiringen var salget strålende, opplyser selskapet.

Totalt økte salget med 19,1 prosent i det som er tredje kvartal i selskapets regnskapsår. Det omfattet årets tre første måneder. Globalt solgte selskapet for 1,96 milliarder euro, like under 20 milliarder kroner.

Veksten kommer etter fall i salget de to foregående kvartalene.

