Slo forventning

Strenge coronarestriksjoner og stengte butikker er ikke positivt for XXL, og derfor var det knyttet stor spenning til hvordan regnskapet ville se ut. I første kvartal omsatte sportskjeden for 2.166 millioner kroner, mot 2.162 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. På forhånd ventet analytikerne en topplinje på 2.200 millioner kroner.

EBITDA-resultat kom inn på 207 millioner kroner, mot en konsensusforventning på 183 millioner kroner.

Bruttomarginen falt fra 34,7 til 29,6 prosent, drevet av negativ mix med høy andel nettsalg og klarering knyttet til en kort vintersesong.

Kraftig nettvekst

Det var var spesielt netthandel som gjorde det sterkt i kvartalet, og inntektene her økte med 26 prosent. Ved utgangen av første kvartal var likviditetsreserven på snaut 1,2 milliarder kroner.

– Denne sommeren vil bli den mest etterlengtede på mange år, også for XXL. Med midlertidig nedstengning av butikker i Norge og Østerrike har vi lagt ned en enorm innsats for å være tilstede for våre kunder. I Norge har nettsalget stått for mer enn halve salget i noen uker, sier konsernsjef Pål Wibe i XXL.

I skrivende stund har XXL 14 butikker stengt i Norge og fem butikker stengt i Østerrike. XXL investeringer (CAPEX) ventes å være mellom 250 og 300 millioner kroner i 2021.

Fremover guider sportskjeden en utrulling av tre til fem nye butikker pr. år. Gitt den sterke finansielle situasjonen vil XXL gjøre en refinansiering for å bedre fleksibilitet og komme tilbake til utbyttepolitikken med en utbetalingsgrad på mellom 40 og 50 prosent av nettoresultatet.

XXL (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 2.166 2.162 EBITDA 207 -36 Resultat før skatt -38 -221 Resultat etter skatt -39 -186