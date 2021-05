Børsfesten over for de store nettforhandlere

Børsfesten for de store forhandlerne på nett ser ut til å ha gått over i første kvartal. De 25 største forhandlerne på nett fikk i løpet av årets tre første måneder en samlet nedgang på børsen på 6 prosent, viser tall fra data- og analyseselskapet GlobalData.

Amazon falt 12 prosent

Et selskap som har tjent godt på pandemien er verdens største nettforhandler målt etter markedsverdi Amazon. Men selv om selskapet kan vise til en vekst i 2020 på over 30 prosent i forhold til året før og en resultatvekst på 80 prosent, falt Amazon-aksjen 12 prosent den påfølgende måneden etter at det ble kunngjort at Jeff Bezos ville gå av som konsernsjef og bli erstattet av lederen for skyvirksomheten, Andrew R. Jassy, i tredje kvartal.

– Amazons aksje ble også påvirket av økende inflasjonstrykk og et voksende krav om konkurranselovgivning for store selskaper for å hindre dem i å skape et konkurransebegrensende miljø, sier analytiker hos GlobalData, Keshav Kumar Jha.

Alt er likevel ikke helt mørkt for Amazon, som har steget nesten 10 prosent i april. Teknologianalytiker Brent Thill hos Jefferies sa for to uker siden at han mente Amazon kan forsvare en markedsverdi på 3 billioner dollar – over 75 prosent høyere enn dagens markedsverdi.

Kinesisk nedtur

Også for den kinesiske nettforhandlerkjempen Alibaba ble første kvartal en liten nedtur på børsen, med en tilbakegang på 2,4 prosent. Ifølge GlobalData er investorer bekymret for en mulig konflikt med kinesiske myndigheter etter den mislykkede børsnoteringen av Ant Group, og en bedre inntjening i 2020s siste kvartal klarte ikke å lindre deres uro.

De kinesiske handelsplattformene Pinduoduo og JD.com hadde også en også en dårlig start på året, til tross for en kontinuerlig økning i aktive brukere på sine respektive plattformer og vekst i inntjeningen. Her er likevel investorene bekymret for at selskapene vil bli tatt av børs i USA etter at USAs finanstilsyn (Securities & Exchange Commission, SEC) har iverksatt en lov som åpner for å kaste utenlandske selskaper ut fra Wall Street dersom de ikke innretter seg etter amerikansk revisjonspraksis.

Topp 25 nettforhandlere - markedsverdi Rank 2020 Rank 2021 Endring (%) Selskap Markedsverdi* 1 1 −4,7 Amazon 1558,1 2 2 −2,6 Alibaba 613,4 3 3 −6,2 Walmart 382,6 4 4 15 Home Depot 328,8 5 5 −5,7 Nike 209,5 6 6 −24,6 Pinduoduo 164,2 7 7 −6,5 Costco 156 9 8 16 Lowe's 136,4 8 9 −6,1 JD.com 129,6 10 10 7,9 Inditex 99,8 13 11 11,7 Target 98,8 12 12 10,4 CVS Health 98,8 11 13 −4,7 Fast Retailing 86 - 14 - Coupang* 84,6 14 15 −2 Kering 83,9 15 16 −3,1 TJX 79,4 16 17 −10,6 Adidas 60,8 17 18 −5,9 Dollar General 48,5 22 19 37,7 Walgreens Boots 47,4 18 20 −2,4 Ross Stores 42,7 21 21 20,3 eBay 41,7 19 22 4,5 WesFarmers 41,1 25 23 22 Seven & I 36,4 23 24 4 Woolworths 35,6 20 25 −8,8 Alimentation Couche-Tard 32,8 *Tall i mrd. dollar, pr. 31. mars 2021

**Ble børsnotert i mars 2021 KILDE: GlobalData

Apotekene mer verdt

Blant andre selskaper som falt over 5 prosent i første kvartal finner vi blant annet Walmart, Nike, Costco, Adidas og Alimentation Couche-Tard (som eier blant annet Circle K). Lavere inntjening enn forventet og svakere guiding har gjort investorer bearish til disse aksjene.

To forhandlere som derimot kan vise til en verdiøkning i løpet av årets tre første måneder er de amerikanske apotekkjedene CVS Health og Walgreens Boots Alliance. Økningen i antall resepter, omfattende diagnostiske tester, spesielt for corona, og vaksinering er med på løfte verdsettelsen deres.