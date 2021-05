Kanonstart på året for Puma

Det tyske sportsmerket Puma sier at de forventer å få et tilbakeslag i Kina fra forbrukere, som andre vestlige merkevarer har fått i landet.

Merker som Puma, Nike og Adidas er blitt angrepet på nett i Kina på grunn av deres uttalelser om innkjøp av bomull fra Xinjiang-regionen etter rapporter om menneskerettighetsbrudd mot uigurer, skriver Reuters.

– Mindre aktivitet

FORNØYD: Puma-sjef Bjørn Gulden. Her foran en plakat av en annen nordmann, Karsten Warholm. Foto: Bloomberg

– Vi ser fremdeles at trenden fortsetter. Det er mindre aktivitet i de vestlige merkevarebutikkene enn det hadde vært hvis spenningen ikke var der, sier den norske konsernsjefen til Puma, Bjørn Gulden.

Puma har tidligere uttalt at de ikke har noen direkte eller indirekte forretningsforbindelser til noen produsenter i Xinjiang-regionen.

Før tilbakeslaget i forrige måned, hadde Pumas salg i Kina steget med 40 prosent i første kvartal.

Forsinkelser på tre uker

I årets første kvartal fikk Puma en omsetning på på 1.549 milliarder euro, som en økning på 26 prosent etter justeringer for valutasvingninger. EBIT kom på 154,3 millioner euro, opp fra 71,2 millioner i samme periode i fjor.

Nettoresultatet kom på 109 millioner euro i første kvartal. En forbedring på 201,5 prosent fra første kvartal 2020, da Puma fikk et resultat etter skatt på 36,2 millioner euro.

Fremover forventer Puma at salget vil øke mellom 10-20 prosent, med en betydelig bedre lønnsomhet enn i fjor. Dette til tross for at konsernet har problemer med å få levert produkter som er blitt produsert i Asia til viktige markedet på grunn av containermangel og havnestopp – spesielt i Nord-Amerika – etter smitteutbrudd blant havnearbeidere og sikkerhetsbegrensninger.

Ifølge Reuters har situasjonen har forbedret seg noe den siste måneden, men det er fremdeles to til tre uker på mange forsendelser samtidig som fraktkostnadene har doblet seg.