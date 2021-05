SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Europris fortsetter den sterke topplinjeveksten og leverer tidenes beste kvartalsresultat.

Driftsinntektene på 1.718 millioner kroner tilsvarer en vekst på 24,3 prosent fra samme periode i fjor, mens like-for-like-salget steg 23,5 prosent på årsbasis.

Inntektene var sterkest i begynnelsen av kvartalet, drevet av en kald vinter, men etterspørselen ble ifølge selskapet generelt positivt påvirket av coronapandemien og påsken.

10 prosent stengt

Topplinjeveksten kom til tross for at i snitt 10 prosent av butikkene var stengt i kvartalet – de fleste på Østlandet der veksten endte på 16 prosent. I kjeden for øvrig var veksten 31 prosent.

EBITDA (driftsresultatet før av- og nedskrivninger) kom inn på 292 millioner kroner, opp fra 114 millioner kroner i første kvartal i fjor. Det tilsvarer en vekst på 64 prosent.

Bruttomarginen kom inn på 744 millioner kroner (43,3 prosent), opp fra 589 millioner (42,6 prosent) i første kvartal i fjor.

– Tar markedsandeler

– Første kvartal 2021 ble et nytt rekordkvartal for oss, der vi fortsatte å forbedre driften og å ta markedsandeler, sier toppsjef Espen Eldal i en kommentar.

Inntektene fra netthandel steg 317 prosent, med vekst i alle produktkategorier, men utgjorde ikke mer enn 0,9 prosent av totalsalget.

Rapporten her.

Europris (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 1.718 1.382 Driftsresultat 150,6 43,5 Resultat før skatt 135,9 2,0 Resultat etter skatt 104,3 0,3