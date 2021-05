Vraker kjøpsanbefaling på Europris

Europris la torsdag frem tidenes beste kvartalsresultat, i et kvartal der 10 prosent av butikkene var stengt. På Oslo Børs var belønningen en oppgang på 1,2 prosent til 58,15 kroner.

DNB Markets reagerer med å vrake kjøpsanbefalingen på aksjen.

«Vi har tatt estimert EBITDA for 2021 opp med 3 prosent etter rapporten, og dermed oppjustert kursmålet fra 60 til 62 kroner. Etter en kursoppgang på rundt 50 prosent det siste året, og nå en P/E på 15-17x basert på våre estimater for 2021-22, tar vi anbefalingen ned fra kjøp til hold», går det frem av fredagens aksjerapport.

«Selskapet er på disse multiplene fortsatt verdsatt med en rabatt i forhold til sammenlignbare internasjonale aktører, men samtidig med en premie i forhold til eget historisk nivå og andre nordiske detaljhandelsaktører», heter det videre fra meglerhuset.

Utbyttet står fast

I et intervju med Finansavisen torsdag gjorde Europris-sjef Espen Eldal det klart at selskapet står fast på å betale ut 50-60 prosent av overskuddet til aksjonærene . Stjerneinvestor Aasulv Tveitereid, som nå er 31. største aksjonær i selskapet, uttalte i februar at selskapet burde øke utbyttene.

Til sammenligning utbetaler interiørkjeden Kid 90-100 prosent av overskuddet som utbytte.

Pareto høyner til 70

ABG Sundal Collier, Pareto Securities og Arctic Securities jekker også opp sine kursmål etter torsdagens rapport, viser ifølge TDN Direkt oppdateringer torsdag kveld.

Pareto går fra 65 til 70 kroner og ABG fra 63 til 65 kroner. Begge står på sine kjøpsanbefalinger.

Arctic høyner fra 48 til 50 og gjentar salg.

Carnegie sitter stille i båten, og opprettholder kjøpsanbefalingen med kursmål 65 kroner.

I tidlig handel fredag trekker Europris ned 1-2 prosent, og står i skrivende stund i 57,25 kroner. Pareto ser dermed en oppside i aksjen på 22-23 prosent.