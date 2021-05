Hvert kvartal rangerer den globale netthandelsplattformen Lyst, med 150 kunder i året, verdens hotteste merkevarer innen fashion. For tredje kvartal på rad topper Gucci listen. Siden listen startet i 2017 har Gucci vært på topp tre 15 ganger.

Og et lite lys i mørket, er at moteløver og -løvinner begynner å få tro på fremtiden. Det siste året har kosebukser, joggedresser og annet slappfisk-tøy solgt mye, men nå begynner etterspørselen etter høye hæler og kjoler å ta seg kraftig opp. Rapporten går gjennom de faktiske kjøpene, men legger også inn Googlesøk og sosiale medier i modellen.

Stusser du over at Nike kommer så høyt opp i årets første kvartal? Rapporten forklarer det med Nikes lansering av handsfree-sko, og at sportsgiganten saksøker et kunstnerkollektiv i Brooklyn for sine «Satan Shoes», 666 par med Nike Air Max 97 som inneholder en liten dråpe menneskeblod i sålen med en prislapp på 1.018 dollar. At Gucci igjen troner på toppen, forklares med samarbeidet med North Face og filmen «House of Gucci» med Lady Gaga som snart har premiere.

Her er de hotteste merkevarene i årets første kvartal:

1. Gucci

2. Nike

3. Dior

4. Balenciaga

5. Moncler

6. Prada

7. Louis Vuitton

8. Bottega Veneta

9. Saint Laurent

10. Off-White

11. Versace

12. Burberry

13. Fendi

14. Valentino

15. Alexander McQueen

16. Loewe

17. Givenchy

18. Jacquemus

19. Balmain

20. Stone Island

Kilde: Courtesy of Lyst