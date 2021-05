Har gjort en kule på Elektroimportøren

– Vi har et konsept som fortsatt mange ikke er kjent med, og stadig flere får øynene opp for oss. Det gjelder både proff- og konsumentmarkedet. Vi har installatører som oppdager nytten av å ha en lokal grossist som er god på service, og vi har konsumenter som synes det er fornuftig å få faglige råd når de kjøper produktene våre, sier Niss.

Elektroimportøren (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 345,7 256,7 Driftsresultat 23,0 7,9 Resultat før skatt 20,6 4,1 Resultat etter skatt 15,5 2,7

Bedret lønnsomhet

Det justerte driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på 32,3 millioner kroner, mot 15,7 millioner kroner i fjor. Helt nederst i regnskapet var det igjen et overskudd på 15,5 millioner kroner, mens bunnlinjen var på 2,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Bruttomarginen falt fra 38,8 til 37,3 prosent. I kvartalsrapporten skriver Elektroimportøren at fallet skyldes sterk vekst i proffmarkedet, og negative effekter knyttet til stengte butikker i konsumentsegmentet.

VOKSER: Konsernsjef Andreas Niss i Elektroimportøren økte omsetningen kraftig i første kvartal. Foto: Elektroimportøren

«Noen av våre butikker har vært stengt for B2C (Bedrift til Privatperson, red.anm.) gjennom kvartalet, men med innføringen av gode leveringsalternativer har gjort oss i stand til å opprettholde salget til kundegruppen», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

– Hvordan ser utsiktene ut?



– Vi hadde et fantastisk andrekvartal i fjor, og det kan bli vanskelig å overgå det siden vi har startet kvartalet med delvis stengte butikker. Greier vi det er det en særdeles god prestasjon. Det er en del usikkerhet knyttet til kvartalet, men vi er positive, sier konsernsjefen.

Positive analytikere

Foreløpig er det bare to meglerhus som har dekning på Elektroimportøren – DNB Markets og ABG Sundal Collier. Begge har kjøpsanbefaling med kursmål på henholdsvis 86 og 94 kroner.

I en analyseoppdatering fra onsdag morgen har DNB Markets følgende overskrift: «Strong report and outlook».

«Vi anser dette som en positiv rapport med bedre resultater enn ventet og sterke utsikter på kort sikt for andre kvartal på tross av stengte butikker. Vi forventer at konsensus-EBITDA for 2021 skal oppjusteres med 3-5 prosent», heter det i analysen.

I andre kvartal vil Elektroimporten åpne den 24 butikken på Jessheim, og selskapet har startet forhandlinger om to nye butikker med potensiell åpning i 2021.