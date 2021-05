Private equity satser i dagligvare: – Konsept med kjempepotensial

– Planen er å fortsette utrullingen av butikker, både i og utenfor Norge. Om fem år ønsker vi at matprodusenter og grossister skal velge oss fremfor søppelkassa når de skal kvitte seg med mat, sier Hannah Gunvor Jacobsen, investeringsdirektør i Summa Equity.

Summa er et norsk-svensk private equity-miljø som ble startet i 2016 for å investere i tråd med FNs bærekraftsmål. Det forvalter 14 milliarder kroner fordelt på to fond.

Nå er det klart at investeringsselskapet kjøper Holdbart, som beskrives som Norges ledende butikkjede innen overskuddsmat.

Selges til nedsatte priser

Holdbart er en dagligvarekjede, men av det uvanlige slaget: Kjeden jobber for å redusere matsvinn ved å selge billig overskuddsmat fra matprodusenter, importører og grossister. Varene selges til nedsatte priser som følge av kort best før-dato, overproduksjon, pakningsendring eller er sesongvare som gjør at de ikke kan selges gjennom de vanlige dagligvarekanalene i Norge.

– Ved å bidra til reduksjon av matsvinn, er Holdbart en god match for Summa Equity. Vi ser frem til å samarbeide med grunnleggerne på ferden videre, sier Martin Gjølme, partner i Summa Equity.

Beholder 30 prosent

Holdbart ble startet i 2015 av Trond J. Laeng og Thor Johansen, som begge har bakgrunn og yrkeserfaring fra norsk kiosk- og dagligvarehandel.

Gründerne og enkelte ansatte beholder rundt 30 prosent av selskapet.

– Vi kommer primært inn for å finansiere videre vekst og utvikling, fastslår Martin Gjølme, partner i Summa Equity.

Partene ønsker ikke å gå ut med verdsettelse av selskapet eller resultatet for 2020, men gründerne har tidligere spådd 30 millioner kroner som resultat for fjoråret.