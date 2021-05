Hollywood-stjerne var milliardær for en dag

Der andre filmskuespillere leser manuskripter og deltar på auditions, bruker Hollywood-stjernen Jessica Alba tiden til å lese seg opp på prospekter og investorpresentasjoner, og fronter sitt selskap The Honest Company på de store TV-kanalene for finansnyheter i USA.

Onsdag denne uken gikk selskapet hun etablerte for 10 år siden på børs, og bare timer etter at aksjen kunne handles under tickerkoden HNST, var 40 år gamle Alba milliardær.

NY ROLLE: Vanligvis er Jessica Alba å se på kino og i TV-serier, men denne uken var hun gjest i finansprogrammet Squawk Box på CNBC da selskapet The Honest Company gikk på børs. SKJERMBILDE: CNBC

Selskapet selger varer for små barn, og ideen til firmaet fikk Alba da hun selv ble mor. Hun bekymret hun seg over alle kjemikalene som finnes i babyprodukter, i alt fra bleier, kremer, våtservietter, pudder og lignende.

Siden hun ikke følte det fantes gode nok alternativer på markedet, startet hun like godt sitt eget selskap i samarbeid med et par driftige handelsentreprenører.

Heftig papirgevinst

I dag eier trebarnsmoren rundt 6 prosent av aksjene i The Honest Company, pluss en del opsjoner. Da selskapet gikk på børs onsdag spratt noteringskursen opp fra 16 dollar til like under 23 dollar.

Dermed steg Albas formue med over 320 millioner kroner på noen få timer, og onsdag var aksjene hennes var verd 1.065.000.000 kroner.

Men hun var bare papirmilliardær ett døgns tid. Torsdag falt aksjen noe tilbake, og fallet fortsatte i går frem til børsen stengte for helgen.

Som å oppdra et barn

Tross tilbakegangen prises aksjen fortsatt tre dollar høyere enn noteringskursen. Alba har dermed en pen papirgevinst på 19 prosent etter tre dager på børs.

Hennes 5.650.000 aksjer har lagt på seg 17 millioner dollar i verdi, eller rundt 140 millioner norske kroner.

RINGTE I BJELLEN: Onsdag denne uken var det skuespiller og grunnlegger Jessica Alba av The Honest Company som fikk æren av å åpne børsdagen på Nasdaq i New York. Ved siden av henne står adm. direktør Nick Vlahos. Foto: NTB

The Honest Company omsatte for 300 millioner dollar i 2020 og bokførte et tap på 14 millioner dollar. Det var en halvering av tapet fra året før.

I intervjuer i amerikanske medier uttaler Alba at det å ta et selskap på børs, minner litt om å være foreldre for et lite barn som vokser opp, som skal lære seg å bli selvstendig og stå på egne ben en dag.

Færre filmroller

Alba, som kan skryte av en Golden Globe-nominasjon, er kanskje mest kjent for sine roller i romantiske filmer, thrillere og fantasyfilmer. Hennes største roller er i filmene Fantastic Four og Sin City.

De siste årene har hun konsentrert seg mer om forretningskarrieren enn filmkarrieren. Likevel har hun ikke lagt skuespillerkarrieren helt vekk.

I 2019 og i fjor, har hun hatt hovedrollen i tv-serien L.A. Finest. Det er en politiactionkomedie som det så langt er spilt inn 26 episoder av.

Nå som The Honest Company har gått på børs, vil Alba trekke seg tilbake fra rollen som styreleder, men hun vil fortsatt være aktiv i selskapet i en stilling som kreativ sjef.