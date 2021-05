Lanserer vegetarmat med kyllingsmak

– Siden lanseringen i 2015 har produktserien økt fra en omsetning på rundt en halv milliard årlig til to milliarder i fjor, sier konsernsjef Leif Bergvall-Hansen i Scandi Standard til Finansavisen.

Spesielt i Norge har produktet blitt populært.

– Det vokser måned for måned, og står nå for 136 millioner kroner i omsetning ut av butikk, sier Fredrik Strømmen, adm. direktør for Den Stolte Hane i Norge.

For kyllingkonsernet oppnår de spiseklare varene en høyere fortjenestemargin enn tradisjonelle ferske og frosne kyllingproduktene man må tilberede selv.

LETTER PÅ SLØRET: Under kvartalsfremleggelsen til Scandi Standard denne uken, dukket bildet av dette vegetarproduktet fra Den Stolte Hane opp mellom regnskapstallene. Selskapets leder i Norge bekrefter at produktet vil komme i butikkhyllene etter sommeren. Foto: SCANDI STANDARD





Lav investeringskost

Nå håper Den Stolte Hane at det spiseklare vegetarproduktet de snart slipper på markedet, vil treffe godt.

– Vi lanserer produktet over sommeren, og med den inngående kunnskapen vi har om forbrukerne og varer med proteiner, tror vi at vi skal lykkes, sier Strømmen.

Grunningrediensene i det plantebaserte produktet består av potet og rapsolje, som smaksettes. Det vil ikke være soya i produktet, som skal lages i Norge.

– Vi trenger ikke investere stort i nye produksjonslinjer, siden vi kan bruke allerede eksisterende produksjonslinjer hvor vi lager andre «Stekt og Skivet-produkter», sier Bergvall-Hansen.

Lavt kyllingsalg i Norge

I dag er Scandi Standard nummer to blant de tre dominerende kyllingprodusentene i Norge. Deres norske gren, Den Stolte Hane, er hoffleverandør til Coop-familien og selger også en del gjennom NorgesGruppens nettverk.

Salg av hvitt kjøtt har økt kraftig de siste årene, men Bergvall-Hansen mener det er rom for å vokse mye mer her i landet.

– Nordmenn spiser i snitt kun 18 kilo kyllingkjøtt i året. Det er langt mindre enn i andre land, selv i resten av Norden, sier konsernsjefen.

Ifølge Scandi Standard setter finner til livs 22 kilo hvitt kjøtt årlig, dansker og svensker fortærer 23 kilo hver, mens i Storbritannia og USA er forbruket henholdsvis 37 og 45 kilo per innbygger.

– Det er mange andre ord et stort potensial for å øke salget av kyllingprodukter i Norge i årene som kommer, sier Bergvall-Hansen.