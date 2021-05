Ansatte inn i styret etter spritfusjon

De ansatte i det nye selskapet vil ha rett til å velge to ansattrepresentanter til styret. Ansatterepresentantene vil også ha personlige varerepresentanter.

Retten til å stemme og stille til valg vil bli gitt til de ansatte i landene med flest ansatte. En representant og dens vara vil bli valgt fra det landet med flest ansatte, mens den andre representanten og varaen vil bli valgt fra det landet med nest flest ansatte.

Lønnen bestemmes av styret

Mandatperioden for de ansattes representanter er omtrent to år og begynner ved avslutningen av den ordinære generalforsamlingen. Imidlertid vil den første perioden for de ansattes representanter starte etter fullføring av fusjonen og avsluttes ved generalforsamlingen i 2024.

Styregodtgjørelse for ansatterepresentantene bestemmes av resten av styret og kan ikke overstige godtgjørelsen til de valgte styremedlemmene.

Etter at konkurransetilsynet i både Sverige og Finland har godkjent fusjonen, venter brennevinselskapene bare på to tomler opp fra det norske Konkurransetilsynet. En avgjørelse er ventet å komme innen 20. mai.

Stein Erik Hagen med familie er gjennom investeringsselskapet Canica største aksjonærer i Arcus med en eierandel på 44,2 prosent, mens John Fredriksen eier 9,9 prosent gjennom Geveran Trading.