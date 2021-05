Trond Bentestuen slutter som Rema-sjef etter uenigheter

Trond Bentestuen i Rema 1000 Norge slutter som adm. direktør med umiddelbar virkning, melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

Grunnen skal være uenigheter knyttet til retningen selskapet tar.

– Jeg har ingenting å kommentere på, utover å ønske Ole Robert og Rema 1000 all mulig lykke videre, uttaler Bentestuen i en SMS til Finansavisen tirsdag.

I pressemeldingen skriver Ole Robert Reitan at partene vil skilles som venner.

«Selv om vi nå avslutter vårt samarbeid, vil jeg understreke at vi skilles som venner,», skriver direktør for Reitan Handel og styreleder i Rema 1000 Norge, Ole Robert Reitan, i meldingen.

Trond Bentestuen har vært konserndirektør i DNB før han gikk over til Rema 1000 Norge sommeren 2018.

Tom Kristiansen tar over stillingen som adm. direktør fra og med 18. mai. Han har vært en del av Rema 1000 siden 1997, og har hatt en rekke ledende stillinger i konsernet.

PROBLEMET: – Trond Bentestuen er bankmann. Han kan ikke butikk, sier dagligvareekspert Odd Gisholt. Foto: anders horntvedt

– I skyggen av Ole Robert Reitan

– Da Ole Robert Reitan valgte å ta inn bankmannen Trond Bentestuen som Rema 1000-sjef tenkte jeg «Kan dette gå bra?». Og det har vel ikke gått så bra, da, sier dagligvareekspert Odd Gisholt.

– Hva tror du er grunnen til at det ikke har gått bra?

– Ole Robert Reitan vokste opp blant flaskene i farens butikk. Bentestuen er bankmann. Han kan ikke butikk. I tillegg er Ole Robert ekshibisjonist. Bentestuen har nok havnet litt i skyggen av ham, sier Gisholt.

– Rema 1000 er dessuten vant til å være klart størst i lavprissegmentet. Det er de ikke lenger. NorgesGruppen har stille og rolig vokst, og Reitan har slitt. Det er en kamp om marginer og markedsandeler i bransjen, og det at Reitan mister markedsandeler har nok resultert i en krangel i ledelsen. Ting skjer fort i Reitan-systemet, og de ordner opp på kammerset, fortsetter han.

– Så Bentestuen har fått skylden for tapte markedsandeler?

– Ja, han har nok det.

Det er ikke bare Bentestuen som forsvinner i Reitan-ledelsen. Tidligere denne måneden ble det kjent at Johannes Sangnes gir seg som øverste sjef i Reitan Convenience. Han blir erstattet av Mariette Kristenson, som kommer fra stillingen som leder for Reitan Convenience i Sverige.

– Det er mye som skjer i Reitan-systemet for tiden, men jeg er overrasket over at det for Bentestuens del gikk så raskt, sier Gisholt.