Resultatfall på 88 prosent for kleskjempe

Den britiske klesforhandleren Marks & Spencer fikk i regnskapsåret 2020/21, som sluttet 3. april, et EBITDA-resultat på 50,3 millioner pund – rundt 592 millioner kroner. Det er likevel en nedgang på 88 prosent fra året før.

Nedgangen kommer etter en kollaps i klesmarkedet som en følge av pandemien, og kleskjeden advarer investorer om at de ikke bør forvente noe utbytte i år.

Skjult suksess

Omsetningen til M&S endte på 9,16 milliarder pund for regnskapsåret. Ned en drøy milliard pund fra året før, da den britiske forhandleren fikk 10,18 milliarder pund i omsetning.

Resultat før skatt endte på minus 209,4 millioner pund, ned fra et overskudd på 67,2 millioner fra året før.

Ifølge konsernsjef Steve Rowe skjuler resultatet suksessen i snuoperasjonen som konsernet har gjennomfør. Siden i fjor sommer har M&S holdt på med en restrukturering, en endring som er ventet å gi en årlig kostnadsbesparelse på 115 millioner pund. De har også tatt nedskrivninger på 95,3 millioner pund for blant annet eldre butikker som ikke er egnet for moderne handel eller har slitne lokaler.

Selv om fjorårets resultater ble skuffende, har de første ukene i det nye regnskapsåret vært oppmuntrende. Handel har faktisk vært så godt at de første seks ukene i regnskapsåret 2021-22 foreløpig ligger foran samme perioden for to år siden.

Vil ha færre butikker

Rowe har vært opptatt med å endre selskapets kultur, forbedre og styrke kjedens utvalg av både klær og mat for å få bredere appell. Og mens de har måtte stenge butikker, har konsernet satset stort på teknologi og e-handel.

Med suksessen de har hatt med netthandel, forventer Rowe at netthandelen vil vokse til å stå for opptil 50 prosent av omsetningen til konsernet.

– Vi trodde omtrent en tredjedel av salget vårt ville være på nett, men det ser mer ut som om det er 40-50 prosent, sier Rowe.

Marks & Spencer har i dag 254 butikker som selger alt fra klær til matvarer. Med omstruktureringen og veksten i netthandelen, sikter nå konsernet mot å få kuttet antall butikker til 180.