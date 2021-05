Sterkere resultat for Byggma i første kvartal

Byggevarekjeden Byggma endte første kvartal med et resultat før skatt på 53,6 millioner kroner, en oppgang fra 26,2 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport, som ble presentert torsdag.

Inntektene endte på 559,7 millioner kroner, opp fra 532,2 millioner i første kvartal 2020.

Ifølge rapporten har konsekvensene av corona vært begrenset for selskapet. Ordreinngangen er ifølge selskapet god, og produksjonen ved fabrikkene og leveranser til kundene går hovedsakelig som planlagt.

«Vi opplever sterk etterspørsel etter trebaserte byggevarer. Dette er selvsagt med på å bidra til vår gode vekst. Jeg er ydmyk for at vi ikke er rammet negativt av koronapandemien. Vi skal være klar over at mange bransjer er hardt rammet av pandemien og tar ikke vår framgang for gitt,» skriver konsernsjef Geir Drangsland i rapporten.

Byggma (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 559,7 532,2 Driftsresultat 50,9 47,7 Resultat før skatt 53,6 26,2 Resultat etter skatt 42,1 20,4