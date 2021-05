Netthandelsgigant vil på børs

Netthandelsaktøren Komplett snuste på en børsnotering tilbake i februar, og selskapet sendte i dag, fredag, ut en børsmelding om at det har planer om notering på Oslo Børs.

Selskapet er den ledende forhandleren av elektronikk og IT på nett i Norden med driftsinntekter på 9,9 milliarder kroner, og cirka 1,5 millioner kunder i 2020.

I fjor vokste omsetningen med hele 31 prosent og driftsresultatet endte på 271 millioner kroner, opp fra 48 millioner kroner i 2019. 2020 ble et særdeles godt år for e-handelsaktører og markedsveksten for elektronikk var på hele 16 prosent.

Komplett mener at det er godt posisjonert for å fortsette å dra nytte av et strukturelt voksende marked for elektronikk og IT-produkter, med en voksende andel på nettet, ifølge meldingen.

«Vi ser frem til å tilby nye aksjonærer muligheten til å delta på vekstreisen i Komplett», sier adm. direktør Lars Olav Olaussen i meldingen.

Stein Erik Hagens investeringsselskap, Canica, kjøpte Komplett av børs for ti år siden og vurderte tidligere i år å selge seg ned i selskapet gjennom en børsnotering i løpet av 2021.

«Canica er imponerte over den sterke og positive utviklingen til Komplett de siste årene, som har fortsatt i 2021. Vi mener at Komplett er godt posisjonert for fortsatt lønnsom vekst og en positiv utvikling som et børsnotert selskap», sier Nils Selte, styreleder i Komplett og adm. direktør i Canica Invest, i meldingen.