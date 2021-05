Bokhandel henter 60 millioner kroner - får Schibsted på eiersiden

Nettbokhandelen Bookis, som selger både nye og brukte bøker og fikk en omsetning på 15,5 millioner i fjor, har ifølge en pressemelding vokst betydelig under pandemien.

Nå har selskapet hentet inn 60 millioner kroner i en emisjonsrunde, 25 millioner mer enn selskapet hadde planlagt.

– Opprinnelig skulle vi hente 35 millioner kroner i denne finansieringsrunden, men oppdaget imidlertid økende interesse gjennom våren. Flere investorer som tidligere hadde konkludert med å ikke investere, viste igjen interesse. Dermed endte vi opp med å hente totalt 60 millioner, kommenterer daglig leder og medgründer Arne-Morten Willumsen i pressemeldingen.

I emisjonen har Schibsted, det New York-baserte fondet Lugard Road Capital og seriegründer Alexander Hars gått inn i selskapet.

Willumsen forteller i pressemeldingen at Bookis har vokst raskt i Norge det siste året, samtidig som selskapet har hatt en sterk utvikling i Sverige. I Norge har Bookis gått fra 60.000 til 165.000 antall brukere av tjenesten på ett år. I Sverige har selskapet om lag 40.000 brukere.

Selskapet begynner å danne seg et solid grunnlag av kjente investorer, for eksempel investerte blant andre Kahoot-gründer Johan Brand gjennom fondet We Are Human Nordic i forrige emisjonsrunde.

Ifølge meldingen skal de 60 millionene gå til ansettelse av 20 personer.