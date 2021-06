Bostyrer saksøker Dag Høili etter TheMoon-konkurs

I februar i fjor ble selskapet TheMoon en del av konkursstatistikken, da styret i det virtuelle kjøpesenteret begjærte oppbud for Oslo byfogdembete.

Nå har konkursboet saksøkt Dagsander Invest, som eies av Dag Alexander Høili, for et krav på 1,2 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Iverksatte gransking

Allerede i mars i fjor skrev Finansavisen at bostyrer Johan Henrik Nossum, som er partner i advokatfirmaet Schjødt, skulle granske transaksjoner mellom TheMoon og dets eiere forut for konkursåpningen.

Spesielt et lisenssalg av handelsplattformen, kildekoden, varemerkene og nettadressen tilhørende det digitale kjøpesenteret, vekket bostyrerens interesse.

Firmaet Future Investment Group (FIG), hvor Dag Høilis onkel, Jens Petter Høili er hovedaksjonær, kjøpte lisensen som bostyrer mener ga FIG nærmest en eksklusiv tilgang til teknologien og andre verdier for kun 880.000 kroner eks. mva.

Strid om skatterefusjon

Rettssaken er berammet for Oslo tingrett 17. august.

Bostyrer Nossum reagerer på at Dagsander Invest mottok 1,2 millioner kroner fra TheMoon kort tid etter at netthandelselskapet hadde fått 1,5 millioner kroner i skattefunnmidler.

Boet mener overføringen til Dagsander Invest sikret Høilis selskap midler, på bekostning av andre kreditorer, skriver Dagens Næringsliv.

Det tilbakeviser Dag Høili på det sterkeste, og sier at pengene hans selskap mottok var tilbakebetaling av et lån han hadde gitt til The Moon.