Coop-sjef Torbjørn Skei trer ut av styret i Coop Norge

Skei sier han trer ut av styret i Coop Norge SA for å skape ro rundt selskapet. Selv mener han seg utsatt for en drittpakke fra Nettavisen, melder Trønder-Avisa.

– Det gjør jeg for å skape arbeidsro for styret i Coop Norge. Arbeidet som gjøres i styret i Coop Norge, er svært viktig for alle samvirkelagene og for fellesorganisasjonen Coop Norge. Dette forstyrres og distraheres av saker som er ment å framstille meg og Coop Midt-Norge i et dårlig lys, sier Skei.

Skei er blant annet blitt kritisert for å tjene 5 millioner i året, og for å få gullpensjon livet ut med over 3.5 millioner kroner utbetalt årlig.

Nettavisen svarer på sin side at de bare gjør jobben sin ved å avdekke kritiske forhold.

– Jeg forstår at Skei ikke liker at vi skriver kritisk om ham, men det gjør sjelden folk som blir utsatt for kritisk journalistikk. Det er ting vi mener fortjener oppmerksomhet, og som det ville ha vært uforsvarlig av oss ikke å omtale, sier Halvor Ripegutu, leder for økonomiredaksjonen i Nettavisen.

Ripegutu tilbakeviser Skeis påstand om at det er feil i artiklene.

