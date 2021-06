Cutters startet egentlig som en hundepasser-app

I denne episoden av Veien hit forteller Kristian Solheim om hvordan ideen til Cutters dukket opp. Og han rydder opp i den feilaktige troen om at Cutters var et Askeladden-konsept.

Solheim flyttet hjemmefra i 15-årsalderen for å satse alt på en karriere som ishockeyproff i NHL. Veien gikk videre til NHH og til Roma hvor han jobbet for FN. Der traff han Andreas Kamøy, som bodde i Japan og var i Roma for å skrive en masteroppgave. De hadde mange ideer om hva de skulle starte sammen. Den ene var så god at de ikke turde fortelle om den uten å pakke den inn i en dekkhistorie om en hundepasser-app.

Derfra var veien kort til Cutters. Den første salongen i Bergen gikk dårlig, de ertet på seg en hel bransje, måtte forklare seg i riksdekkende medier og ble utsatt for offentlig skittentøyvask. Nå er de godt etablert i Norge, Sverige og Finland, og har ingen planer om å stoppe der…

Vi elsker besøk! Har du en historie du har lyst til å dele med oss har vi kaffen klar. Inviter deg selv på veienhit@finansavisen.no

Lytt til Veien hit på denne siden, eller abonner på Apple Podcasts eller Spotify.