Komplett verdsettes til opp mot 4,5 milliarder kroner før børsnotering

Komplett, som har milliardær Stein Erik Hagen på største eierpost, melder tirsdag at selskapet vil tilby aksjer i børsnoteringen til en pris mellom 55,0 og 62,0 kroner pr. aksje, som tilsvarer en verdi på mellom 3,97 milliarder og 4,48 milliarder.

Det kommer frem i en oppdatering før selskapets kommende børsnotering.

Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica kjøpte Komplett av børs for ti år siden og vurderte tidligere i år å selge seg ned i selskapet gjennom en børsnotering i løpet av 2021.

Canica vil ifølge meldingen selge inntil 23 millioner aksjer under noteringen, med mulighet for salg av ytterligere 3,5 millioner aksjer. Det vil ikke utstedes nye aksjer under noteringen.

ABG Sundal Collier, SEB, DNB og Pareto Securities er hyret inn som tilretteleggere i noteringen.