Varner inngår forlik med Pioner

Kleskjeden Varner og gründerselskapet Pioner ble tirsdag etter rettsdagen enige om å inngå et forlik. Det bekrefter advokat Stephan Jervell i advokatfirmaet Wiersholm, som representerer Pioner, ovenfor E24.

Partene ble oppfordret av retten til å diskutere en mulig løsning tirsdag formiddag, men kom da ikke frem til noe enighet. Etter rettsdagen kom man likevel frem til et forlik, som om detaljene i forliket ikke kjent for offentligheten.

– Overambisiøst tidsestimat

Spørsmålet i saken er om Varner hadde rett til å avslutte samarbeidet i november 2019, etter at selskapene hadde blitt enige om levering av en ny handelsplattform til kleskjeden. Varner mener at arbeidet tok for tid, mens Pioner påstår at Varner hadde et «overambisiøst tidsestimat» og at arbeidet skulle være under kontinuerlig utvikling gjennom flere år.

Kravet til Pioner var å få gjøre prosjektet ferdig og bli betalt deretter, opptil 105 millioner kroner. Mens Varner på sin side krevde å få kildekoden utlevert, og at Pioner og Frode Eilertsen betalte dem over 150 millioner kroner.

– Ikke interessert i å sitte her

Tingrettsdommer Kim Heger skal ha stilt en serie med spørsmål til Varners finansdirektør Øyvind Bustnes, mens han satt i vitneboksen, og lurte på hvordan kleskjempen plutselig hadde gått fra å godta utsettelser og investere penger inn i prosjektet, til å bryte kontrakten og ende med å bli saksøkt av Pioner, skriver E24.

– Den beste løsningen i dag ville være å droppe hele søksmålet og motsøksmålet. Vi er ikke interessert i å sitte her. Men nå som vi er her så må vi få alt på bordet, sa finansdirektøren til Varner i retten tirsdag.

Som også sa på direkte spørsmål fra dommeren at de ikke måtte få kildekoden, hvis det var det som skulle til for å løse saken.

Eirik Raanes, som representerer Varner, har ikke besvart E24s henvendelser.