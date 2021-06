Zara tjener penger igjen

Etter skatt satt selskapet igjen med et overskudd på 421 millioner euro – drøyt 4,2 milliarder kroner – etter de tre første månedene av regnskapsåret, som startet i februar. I samme periode i fjor endte Inditex med et underskudd på 409 millioner euro.

– Første kvartal skiller seg ut med et solid driftsresultat. Utgiftene økte betydelig mindre enn salgsveksten. Overgangen til en helintegrert digital og bærekraftig forretningsmodell fortsetter å gi resultater, sier selskapet.

– Salget økte i alle geografiske regioner og for alle merkevarer til tross for at koronarestriksjoner førte til at vi mistet 24 prosent av timene butikkene skulle vært åpne, heter det i uttalelsen.

(©NTB)