Komplett-emisjonen overtegnet

Onsdag ettermiddag kunngjorde Komplett at tilbudet om aksjer i forbindelse med den planlagte børsnoteringen er overtegnet – inkludert overtildelingsopsjon og «up-size»-opsjon.

Det ble kjent på tirsdag at selskapet ville tilby aksjer i børsnoteringen til en pris på mellom 55 og 62 kroner pr. aksje, som verdsetter selskapet på mellom 3,97 milliarder og 4,48 milliarder kroner.

Stein Erik Hagens Canica skal selge inntil 23 millioner aksjer under noteringen, med mulighet for salg av ytterligere 3,5 millioner aksjer. Det skal ikke utstedes nye aksjer under noteringen.

ABG Sundal Collier, SEB, DNB og Pareto Securities opererer som tilretteleggere i noteringen.