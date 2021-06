Har fått bud på fire eiendommer

I slutten av mai opprettet Byggma en eiendomsdivisjon som besto av fem eiendommer. Onsdag informerte Byggma at de hadde mottatt bud på fire av disse eiendommene fra en anerkjent norsk eiendomsaktør på til sammen 870 millioner kroner.

De eiendommene det er mottatt bud på er Birkeland Eiendom AS, Masonite Fastighet AB, Huntonit Eiendom AS (under etablering) og Forestia Eiendom AS (under etablering). De årlige leieinntektene på de fire eiendommene er på 46 millioner kroner pr. år, mens den bokførte verdien er på rundt 300 millioner.

I tillegg til ovennevnte eiendommer som det er mottatt bud på, eier Byggma også Byggma Eiendom Lyngdal som har årlige leieinntekter på 12 millioner kroner.

Budet har forbehold om blant annet finansiell, teknisk og juridisk due diligence. Styret i Byggma vil behandle budet senest 14. juni.