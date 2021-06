Innsidere laster opp for millioner i Komplett-noteringen

Netthandelsgigant Komplett går på børs i nær fremtid og i den forbindelse har flere innsidere i selskapet har tegnet seg opp på listen. Tabellen under viser oversikt over hvem som kjøper aksjer for hvor mye.

Disse innsiderne har ifølge prospektet en fortrinnsrett og vil bli allokert aksjer for hele beløpet de har tegnet seg for.

Canica Invest, Stein Erik Hagens investeringsselskap som er majoritetseier i Komplett, kan også tildele aksjer til styret, ifølge børsmeldingen.

Det er satt opp en 12 måneders lock-up-periode i forbindelse med tildelingen.