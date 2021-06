Gullår for Rema 1000 - men minus i Reitan Convenience

– 11. mars i fjor satt jeg i lunsjen og så at flere Rema 1000-butikker opplevde 100 prosent økning time for time. Den første beskjeden jeg ga etter lunsjen var at vi umiddelbart måtte sikre 1 milliard kroner i ekstra likviditet for å holde verdikjeden i gang. De neste to-tre ukene jobbet vi døgnet rundt, sier finansdirektør Kristin Genton i Reitan.

Dagligvarebransjen fikk en umiddelbar boost da pandemien traff Norge. Stengte grenser og innenlandsferier bidro til dette. For året som helhet kunne Rema 1000 notere en omsetningsvekst på 17,4 prosent til 84,9 milliarder kroner. Driftsresultatet i dagligvarekjeden økte fra 2.089 millioner kroner i 2019 til 3.572 millioner i fjor.

SUKSESS UTEN SVENSKEHANDEL: Rema 1000. Foto: Iván Kverme

Tap i Reitan Convenience

For Reitan Convenience, som favner kiosker i syv land, ble bildet et helt annet. Kiosker som Narvesen, 7-Eleven og Pressbyrån ligger gjerne ved trafikknutepunkter, og her forsvant kundegrunnlaget med pandemien.

– Mange av våre kiosker måtte stenge, og omsetningen i Reitan Convenience sank med 50 prosent over natten. Når kundegrunnlaget ble borte måtte vi trå til. Vi fikk allokert 120 millioner kroner i støtte til kjøpmennene som eier og driver kioskene, sier Genton.



Reitan Convenience endte 2020 med en omsetning på 10,1 milliarder kroner, en nedgang på 12,1 prosent fra året før. Driftsresultatet sank fra 455 millioner i 2019 til minus 57 millioner i fjor.

ØKONOMISK STØTTE: – Vi fikk allokert 120 millioner kroner i støtte til kjøpmennene som eier og driver kioskene, sier Kristin Genton, finansdirektør i Reitan. Foto: Anne Valeur

– Korrigert for valuta ble omsetningsfallet i Reitan Convenience 17,8 prosent, forteller Genton.

Reitan-konsernet kunne notere en omsetning på 105,6 milliarder kroner i 2020, opp fra 96,9 milliarder året før. Resultatet før skatt økte med 1,1 milliarder og landet på 5,1 milliarder. Eierne ble tilgodesett med et utbytte på 300 millioner kroner for fjoråret.

Tøft for Britannia Hotel

Reitan favnet i fjor fem forretningsområder. Uno X Energi er ett av disse. Her sank omsetningen med 17,8 prosent til 10,1 milliarder. Driftsresultatet Uno X energi ble imidlertid mer enn doblet til i overkant av 1 milliard kroner.

UTBYTTE: Eierne, her ved Ole Robert Reitan, ble tilgodesett med et utbytte på 300 millioner kroner for fjoråret. Foto: NTB

Reitan Eiendom gjorde det sterkt i fjor. Av resultatet før skatt var 2,3 milliarder knyttet til Reitans kapital- og eiendomsvirksomhet.

– Reitan Eiendom presterte meget sterkt i 2020. Med en stadig økende portefølje som gir leieinntekter og god prosjektutvikling, har vi et utmerket fundament for videre satsing på eiendom, sier Genton.

– På vårparten i fjor skulle vi selge en eiendomsportefølje på 500 millioner kroner i Danmark. Salget til denne kjøperen gikk i vasken, men vi solgte i stedet en portefølje på 1 milliard til en annen kjøper. Det viser at vi har gode og solide butikkeiendommer som er sikre og attraktive investeringsobjekter, fortsetter hun.