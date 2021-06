Styret sier nei til bud på 870 millioner

I slutten av mai opprettet Byggma en eiendomsdivisjon som besto av fem eiendommer. Onsdag i forrige uke informerte Byggma at selskapet hadde mottatt bud på fire av disse eiendommene fra en anerkjent norsk eiendomsaktør på til sammen 870 millioner kroner.

Styret i Byggma har besluttet å ikke akseptere budet.

Styret vurderer at det på nåværende tidspunkt er mer fordelaktig for Byggma og selskapets aksjonærer at eiendommene eies videre og at budet ikke aksepteres.

«Et mulig salg av eiendommene i fremtiden kan utgjøre en betydelig finansieringskilde for Byggma som kan benyttes til videre vekst, oppkjøp, utbetaling av dividende eller annet», skriver Byggma i en melding.

De eiendommene det er mottatt bud på er Birkeland Eiendom AS, Masonite Fastighet AB, Huntonit Eiendom AS (under etablering) og Forestia Eiendom AS (under etablering). De årlige leieinntektene på de fire eiendommene er på 46 millioner kroner pr. år, mens den bokførte verdien er på rundt 300 millioner.