–Netthandel kan ikke konkurrere med butikker

Da coronapandemien brøt ut i 2020, ble folk tvunget til å holde seg inne. Dette førte til et markant hopp i netthandel, der norske butikker kunne rapportere om en økning på 54 prosent de påfølgende tre månedene etter at pandemien fikk fotfeste i Norge.

Nå mener det franske motehuset Louis Vuitton at dette er en trend som kommer til å snu, skriver CNBC.

Kundene kommer til butikken

Finansiell direktør i Louis Vuitton, Jean Jacques Guiony, sier at motehuset kun bruker nettbutikken som et tillegg til den fysiske butikkopplevelsen. Han forteller videre at butikken ofte opplever at kundene som kommer inn i butikken for å handle, allerede har vært på internett og bestemt seg for hva de skal ha.

–De henter mye informasjon, men de kommer til butikken fordi opplevelsen av å handle fysisk er noe de ikke får på internett, skriver Guiony til CNBC.

Han uttaler seg videre om fremtiden til netthandel, der han tror butikkhandel fortsatt vil dominere.

– Vi tror at majoriteten av kunder vil handle fysisk i butikker i fremtiden, ettersom netthandel ikke kan konkurrere med butikker når det kommer til kundeopplevelser.

Europas største selskap

Louis Vuitton ble nylig kåret til Europas mest verdifulle selskap i en undersøkelse av analyseselskapet Kantar.

Til tross for at selskapet mistet 17 prosent av salgsinntekter i løpet av 2020, prises motehuset til over 47 milliarder dollar. Selskapet gjorde nylig et oppkjøp av smykkeselskapet Tiffany, for 16 milliarder dollar.

Louis Vuitton er notert på Paris-børsen, og aksjen er så langt i år opp 33 prosent.