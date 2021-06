Vraker kjøpsanbefaling og kutter kursmål

SEB nedgraderer sin anbefaling på Europris til hold, fra kjøp, og kutter samtidig kursmål til 52 kroner, fra 61 kroner. Det fremgår av en analyse torsdag morgen, ifølge TDN Direkt.

«Et sterkt andrekvartal er sannsynligvis ikke nok ettersom de kommende fire kvartalene bringer med seg risiko vi tror investorer burde unngå», innleder SEB analysen.

Ifølge SEB er elefanten i rommet gjenåpningen av den svenske grensen og den årlige handelslekkasje på 16 milliarder kroner, samt tematisk motvind gjennom varer versus tjenester.

Videre trekker meglerhuset frem utfordrende sammenlignbare tall, hvorav selskapet har hatt en like-for-like-vekst på +/- 30 prosent de siste fire kvartalene. SEB understreker at de tror selskapet vil legge frem nok et sterkt kvartal, men fremhever at de ikke tror dette er nok til å drive videre multippelekspansjon.

Hittil i år er aksjen opp 1,76 prosent.