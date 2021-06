Europris åpner første City-butikk utenfor Oslo

Europris åpner en ny butikk fra City-konseptet på Xhibition-senteret i Bergen. Det er den andre City-butikken som åpnes i år, og den første utenfor Oslo, melder selskapet.

På landsbasis har selskapet nå totalt 268 butikker – tre fra konseptet Europris City. Til tross for at Europris også tilbyr online shopping, vil fysiske butikker i overskuelig fremtid fortsette å være hovedkanalen for salg.

«Vi har store forventninger til City-butikkene og fortsetter å se på de spennende mulighetene for videre utrulling av Europris-konseptet», uttalte Europris-sjef Espen Eldal.

SEB nedgraderer sin anbefaling på Europris fra kjøp til hold.