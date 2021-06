Nordmenn vil handle for 121 milliarder kroner i sommer

– Den sterke veksten i sommerhandelen i fjor gjør det vanskelig å se for seg at handelen i norske butikker skal få et ytterligere oppsving i år. Vårt anslag er at butikkhandelen i Norge vil omsette for 90 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift i sommer, noe som er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med sommeren 2020, sier direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel.

Tar man med merverdiavgift i regnestykket, betyr det at nordmenn vil legge igjen 108 milliarder kroner. Salg via netthandel, grensehandel, torghandel og annen handel utenom fast utsalgssted antas til sammen å utgjøre 13 milliarder kroner.

Hovedorganisasjonen anslår dermed at nordmenn totalt sett vil handle for 121 milliarder kroner i løpet av årets sommermåneder.

Samtidig vil været være med på å bestemme kjøpemønsteret til nordmenn. Kaldt og vått vær vil være bra for kjøpesentrene, mens sol og varme vil gi økt dagligvaresalg.