Orkla tar et jafs av en nederlandsk pizzakjede

Orkla har inngått avtale om å kjøpe 75 prosent av aksjene i New York Pizza, som er en av Nederlands ledende pizzakjeder, ifølge en melding fra selskapet.

Den nederlandske kjeden solgte 11,5 millioner pizzaer i fjor og hadde en omsetning på 54,7 millioner euro, rundt 555 millioner kroner. Siden 2008 har kjeden hatt en gjennomsnittlig årlig salgsvekst på 12 prosent, som skyldes både organisk vekst og etablering av nye salgssteder.

De nåværende eierne vil beholde den resterende eierandelen på 25 prosent, og transaksjonen verdsetter New York Pizza til 145 millioner euro, tilsvarende 1,5 milliarder kroner, på gjeldsfri basis.

I de siste 12 måneder pr. 30. april oppnådde New York Pizza en EBITDA på 12,7 mill. euro, cirka 135 mill. kroner, mens det apporterte driftsresultatet var på 12,1 mill. euro, rundt 128 mill. kroner.

Begeistret

New York Pizza har 232 franchisedrevne utsalgssteder, hvorav 229 i Nederland, der kjeden har en sterk nummer to-posisjon i markedet. Ved årsskiftet åpnet kjeden sitt første utsalgssted i Belgia, og det planlegger ytterligere fem nye utsalgssteder i landet i år.

Kjeden har også åpnet to filialer i Köln i Tyskland.

– Vi er begeistret over å få denne avtalen i havn. New York Pizza er et godt drevet selskap med dyktig ledelse og en velfungerende franchise-modell. Oppkjøpet er i tråd med Orklas strategiske ambisjon om å vokse i «Out of home»-kanalen som har høyere vekst enn tradisjonell dagligvare, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

En viktig bestanddel i driftsmodellen til New York Pizza er pizzadeigprodusenten Euro Pizza Products, som også kjøper inn og distribuerer andre pizzaingredienser og tilbehør til utsalgsstedene. Pizzadeigen eksporteres til kunder i 18 europeiske land, der den største eksterne kunden er Finlands ledende pizzakjede - Orkla-eide Kotipizza.

Kjøpet er betinget av godkjennelse fra nederlandske konkurransemyndigheter. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av 3. kvartal 2021.