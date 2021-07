Elkjøp legger fram rekordtall i coronaåret

Selskapet har økt resultatet fem år på rad, og 2020 var intet unntak. Samlet omsetning i Norden økte med 21 prosent til 50 milliarder kroner, mens driftsresultatet økte med 24 prosent til 1,8 milliarder.

–Det siste året har vært svært annerledes, for kundene og våre ansatte. Vi har sett store endringer i handlevaner og nye behov for teknologi, både til hjemmekontoret og nye digitale fritidsaktiviteter. Med høy etterspørsel, økte volumer og stor usikkerhet har året vi legger bak oss vært en intens stresstest på mennesker, systemer og rutiner. Vi er derfor svært takknemlige for at kundene i enda større grad velger oss, skriver konsernsjef Erik G. Sønsterud i en kommentar.

– Alle 11 000 ansatte er tilbake på jobb. Som en takk for den enorme innsatsen som er lagt ned er det gledelig å kunne dele overskuddet med alle ansatte. Mer enn 300 millioner kroner deles ut i bonus til medarbeiderne i hele Norden, forteller han.

Vekst i alle kategorier

Elkjøp kan i løpet av fjoråret vise til vekst innenfor alle produktkategorier. Imidlertid har veksten vært størst innenfor utstyr til hjemmekontor og digitale fritidsaktiviteter som gaming.

Elkjøp er nå Nordens klart største innenfor varehandel for netthandel og elektronikk. Markedsandelen har løpet av 2020 vokst fra 26 til 26,8 prosent, og dette til tross for Amazon-etablering i Sverige.

Satser på bærekraft

Fremover ønsker å Elkjøp å øke fokuset på bærekraft, og tror dette vil bidra til å vokse ytterligere. Sønsterud kommenterer at når selskapet ser inn i glasskula, er bærekraft og tjenester et spesielt kundesegment og marked som utmerker seg.